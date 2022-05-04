Как получать оплату от иностранных заказчиков в России

И не пойти по миру из-за санкций
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Февральские события сильно усложнили международные переводы с Россией. Особенно критичным это оказалось для тех, кто получает доходы от иностранных заказчиков. Вместе с экспертом разбираемся, какие варианты остались у российских фрилансеров и как пройти квест «Получи свои деньги из-за рубежа».
Михаил Хачатурян
к. э. н., доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Что говорят закон и Банк России
Законодательных и регуляторных ограничений на трансграничные переводы нет. В том числе и от иностранных компаний в адрес российских физлиц. Банк России четко обозначил, что получать оплату труда из-за границы можно.
Ограничений по суммам и способам получения тоже нет. Лимиты действуют только на переводы из России за рубеж — не больше 10 000 долларов в месяц в адрес физлица. Через небанковские системы денежных переводов отправить можно только 5000 долларов. ЦБ советует пользоваться сервисами международных переводов, счетами в российских банках не под санкциями или иностранных банках — это официально разрешено.
Звучит хорошо, но есть проблема: переводы все равно сильно усложнились из-за санкций. Кроме того, валютные переводы из зарубежных банков и с электронных кошельков можно получать только в рублях.
С банковского счета на банковский счет
Межбанковские переводы из другой страны в Россию сейчас почти невозможны — и с карты на карту, и со счета на счет. Причина в том, что крупнейшие российские банки отключены от SWIFT. Когда иностранное юрлицо переводит деньги российскому физлицу, оно предоставляет своему банку реквизиты получателя с указанием корреспондентского счета. Такие платежи идут через SWIFT и подкрепляются корреспондентскими соглашениями между банками. Сейчас все корреспондентские соглашения между подсанкционными российскими и западными банками заморожены и транзакции по ним проводить невозможно.
Даже если у россиянина есть карта российского банка, который не попал под санкции или попал не под блокирующие санкции (из списка SDN), провести прямой карточный перевод все равно не получится. Visa и Mastercard больше не обслуживают российские счета.
В теории можно было бы обойти эту сложность с картой китайской системы UnionPay: сегодня ее выпускают десять российских банков. Но это не универсальное решение. Во-первых, расчеты через UnionPay возможны при условии, если банк-отправитель не откажется производить такой платеж из-за «вторичных санкций» — которые на него наложат власти за обход запрета на транзакции с Россией. Во-вторых, в России карты UnionPay в основном номинируются в рублях.
Оформить долларовый или евровый счет можно, например, в Россельхозбанке, оформив кобейдж-карту UnionPay-«Мир». Однако этот банк под санкциями — секторальными от ЕС и страновыми от Великобритании, которые запрещают расчеты с британскими контрагентами. К тому же Россельхозбанк тоже отключен от SWIFT. Номинировать карту в долларах и евро можно также у Банка «Санкт-Петербург», а банк «Солидарность» предлагает счета в евро и юане. На эти банки международные санкции не наложили, но что будет завтра — неизвестно.
Получать деньги от заказчиков из ближнего зарубежья проще: там действует платежная система «Мир». Многие банки в СНГ выпускают такие карты — в частности, в Беларуси, Армении, Казахстане, Абхазии, Южной Осетии. Возможно, список расширится за счет стран дружественных и нейтральных стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Как вариант, можно открыть счет в иностранном банке: в Казахстане нерезидентам доступен Kaspi, в Грузии — TBC Bank и Bank of Georgia. Что именно понадобится для заключения договора, зависит от банка. Например, для открытия счета в казахстанском Kaspi физлицу нужно предоставить:
- ИНН — можно российский;
- штамп о пересечении границы;
- загранпаспорт;
- местный номер телефона (мобильный).
Об открытии зарубежного счета нужно уведомить ФНС в течение месяца с момента открытия.
Подводные камни
🪨 Во многих зарубежных банках необходимо личное присутствие для открытия счета — придется ехать в Грузию, Казахстан или другую страну. Юрлица дистанционно могут открыть счет в казахстанском Kaspi или Forte Bank. Физлица — в болгарском UniCredit Bulbank.
🪨 Некоторые банки стали отказывать россиянам в оформлении карты, потому что желающих слишком много
Сервисы для международных переводов
Переводы за границу проводят национальные платежные системы — «Золотая Корона» (Korona Pay за рубежом) и Unistream. Но использовать их можно лишь для проведения транзакций по России и в страны СНГ. С переводами из ЕС и США они практически не работают, хотя у Unistream в списке доступных стран заявлены Греция, Италия, Кипр, Великобритания, Литва, США, ОАЭ.
Есть и менее известные сервисы: например, Solar Staff. Но это уже не платформа для международных переводов, а система для оплаты услуг фрилансерам на карты или электронные кошельки. И заказчику, и исполнителю нужно на ней регистрироваться, составлять документы и оформлять сделку, чтобы перевести деньги.
Подводные камни
🪨 В основном эти сервисы предполагают переводы между физлицами. Условная иностранная компания не сможет отправить деньги фрилансеру. Все переводы идут фактически с карты на карту, то есть «от физика — физику».
🪨 Есть ограничения по суммам. У Unistream это 300 000 рублей за одну транзакцию, у «Золотой Короны» — 1 млн рублей за международную транзакцию и 7,5 млн в месяц. У Contact лимит на месячные переводы — 5000 долларов. Плюс за каждый перевод есть комиссия: ее размер зависит от компании.
Криптовалюта
Если ваш иностранный партнер не против — можно попробовать оплату через криптобиржи. Они не под санкциями, и маловероятно, что окажутся. Нюанс в том, что большинство криптобирж базируются за пределами России, поэтому всегда есть риск, что платформы закроют доступ для россиян. Например, Binance и Coinbase уже заблокировали отдельные аккаунты.
Для криптопереводов чаще всего используют Tether (USDT). Это стейблкоин — так называют цифровые валюты, стоимость которых привязана к цене реальных активов или национальных валют. 1 USDT = 1 доллару.
Общий принцип работы такой.
- Выбрать сервис для получения криптовалюты. USDT есть практически на всех площадках, поэтому опираться нужно на надежность и репутацию сервиса. Самой популярной биржей среди пользователей остается Binance, которая все еще проводит p2p-платежи по картам неподсанкционных российских банков.
- Зарегистрироваться и пройти верификацию — для этого понадобится скан паспорта или водительского удостоверения и селфи. Биржи, которые не проводят эту процедуру, менее надежны, так как не отчитываются перед регуляторными органами и не соблюдают антиотмывочное законодательство.
- Зарегистрировать отдельный личный кошелек — например, Trust Wallet, Metamask, Exodus, Atomic Wallet. Это обезопасит вас от блокировки аккаунтов со стороны биржи: такие кошельки анонимны и не привязаны к конкретному региону.
- Получить деньги p2p-переводом от заказчика. Для этого нужно отправить ему адрес своего криптокошелька на бирже.
Вывести криптовалюту с биржи на второй кошелек или обналичить их в фиат. Это можно сделать с помощью криптообменников (например, на Bestchange), ботов в Telegram и даже криптоматов. Их расположение можно посмотреть на карте. В целом комиссия за вывод — около 5–8%, в зависимости от способа.
С 21 апреля Binance ввела новые ограничения для российских пользователей, на счетах которых больше 10 000 евро. Они могут только выводить деньги. Поэтому если планируете получать доход от заказчиков таким способом, держать криптовалюту в кошельке на бирже не стоит.
Подводные камни
🪨 Придется разобраться, как создать кошелек, как зачислять, менять и выводить деньги. Причем не только получателю денег, но и отправителю.
🪨 Криптовалютные расчеты — «серая зона» во всех странах мира, они никем и ничем не регулируются. Это означает, что курс криптовалюты к государственным валютам очень волатилен, а гарантий сохранности средств на криптокошельках практически нет. Если аккаунт заблокируют или пользователь потеряет данные для входа, вернуть свои деньги после этого будет сложно, а то и невозможно.
Что делать фрилансеру
Увы, но универсального решения для россиян с иностранными клиентами нет. Если заказчик из ближнего зарубежья, есть транзакции через «Золотую Корону» и ее аналоги, но переводы будут весьма длительными — до месяца. И в любой момент ситуация может измениться, и отправленные сегодня деньги завтра «зависнут» из-за блока с любой из сторон. Если заказчик из Европы и США — только счета в иностранных банках, российских банках не под санкциями и криптовалюта. Это ненадежные обходные пути, которые сегодня есть, а завтра уже не работают.
Если есть возможность перейти на работу с заказчиками в странах ЕАЭС, в Китае, Юго-Восточной Азии или на Ближнем Востоке — это идеальный выход из ситуации. Расчеты с этими странами и регионами ничем не ограничены.
💫 С одной стороны, способы получить деньги из других стран есть, но ни один из них не идеален на 100%. Проще всего завести карту иностранного банка, но он всегда может заблокировать счет. Из стран СНГ деньги можно отправлять через сервисы переводов, но только между физлицами. Быстрые транзакции возможны через криптовалюту, но минусом становятся сложности и для клиента, и для заказчика.
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