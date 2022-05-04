Как получать оплату от иностранных заказчиков в России

С банковского счета на банковский счет

Межбанковские переводы из другой страны в Россию сейчас почти невозможны — и с карты на карту, и со счета на счет. Причина в том, что крупнейшие российские банки отключены от SWIFT. Когда иностранное юрлицо переводит деньги российскому физлицу, оно предоставляет своему банку реквизиты получателя с указанием корреспондентского счета. Такие платежи идут через SWIFT и подкрепляются корреспондентскими соглашениями между банками. Сейчас все корреспондентские соглашения между подсанкционными российскими и западными банками заморожены и транзакции по ним проводить невозможно.

Даже если у россиянина есть карта российского банка, который не попал под санкции или попал не под блокирующие санкции (из списка SDN), провести прямой карточный перевод все равно не получится. Visa и Mastercard больше не обслуживают российские счета.

В теории можно было бы обойти эту сложность с картой китайской системы UnionPay: сегодня ее выпускают десять российских банков. Но это не универсальное решение. Во-первых, расчеты через UnionPay возможны при условии, если банк-отправитель не откажется производить такой платеж из-за «вторичных санкций» — которые на него наложат власти за обход запрета на транзакции с Россией. Во-вторых, в России карты UnionPay в основном номинируются в рублях.

Оформить долларовый или евровый счет можно, например, в Россельхозбанке, оформив кобейдж-карту UnionPay-«Мир». Однако этот банк под санкциями — секторальными от ЕС и страновыми от Великобритании, которые запрещают расчеты с британскими контрагентами. К тому же Россельхозбанк тоже отключен от SWIFT. Номинировать карту в долларах и евро можно также у Банка «Санкт-Петербург», а банк «Солидарность» предлагает счета в евро и юане. На эти банки международные санкции не наложили, но что будет завтра — неизвестно.

Получать деньги от заказчиков из ближнего зарубежья проще: там действует платежная система «Мир». Многие банки в СНГ выпускают такие карты — в частности, в Беларуси, Армении, Казахстане, Абхазии, Южной Осетии. Возможно, список расширится за счет стран дружественных и нейтральных стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Как вариант, можно открыть счет в иностранном банке: в Казахстане нерезидентам доступен Kaspi, в Грузии — TBC Bank и Bank of Georgia. Что именно понадобится для заключения договора, зависит от банка. Например, для открытия счета в казахстанском Kaspi физлицу нужно предоставить:

ИНН — можно российский;

штамп о пересечении границы;

загранпаспорт;

местный номер телефона (мобильный).

Об открытии зарубежного счета нужно уведомить ФНС в течение месяца с момента открытия.